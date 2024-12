EDP pretende participar de leilões de baterias no Brasil, diz CEO da América do Sul

SÃO PAULO (Reuters) - A companhia de energia portuguesa EDP quer participar do leilão planejado pelo governo brasileiro para contratar baterias e sistemas de armazenamento para o setor elétrico, disse nesta quarta-feira o CEO para América do Sul, João Marques da Cruz.

Em conversa com jornalistas, o executivo afirmou que a EDP já tem expertise no segmento, inclusive com projeto em estágio avançado no Chile, e contato com fornecedores, o que facilitaria sua participação no certame.

Marques da Cruz também disse que o grupo está disposto a crescer no segmento de distribuição de energia no Brasil e analisará eventuais oportunidades de aquisição que vierem a mercado.

Em suas duas concessionárias de distribuição, em Espírito Santo e São Paulo, a EDP planeja investimentos de 5 bilhões a 6 bilhões de reais nos próximos anos, em reforços e melhoria de rede visando aumentar a qualidade dos serviços aos consumidores, acrescentou.

(Por Letícia Fucuchima)