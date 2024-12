Criação de vagas no setor privado dos EUA fica abaixo das expectativas em novembro, mostra ADP

WASHINGTON (Reuters) - A criação de vagas de trabalho no setor privado dos Estados Unidos ficou ligeiramente abaixo do esperado em novembro, de acordo com o Relatório Nacional de Emprego da ADP nesta quarta-feira.

Foram abertos 146.000 postos de trabalho no setor privado no mês passado, depois de 184.000 em outubro em dado revistado para baixo.

Economistas consultados pela Reuters previam criação de 150.000 postos de trabalho, depois de um salto de 233.000 em outubro conforme relatado anteriormente.

O relatório da ADP, desenvolvido em conjunto com o Laboratório de Economia Digital de Stanford, foi publicado antes do relatório de emprego mais abrangente de novembro na sexta-feira, do Departamento do Trabalho.

Não há correlação entre o relatório de emprego da ADP e o do governo. Uma aceleração no crescimento do emprego é esperada em novembro, depois de o mercado de trabalho ter sido severamente afetado pelos furacões Helene e Milton, bem como pelas greves dos trabalhadores das fábricas da Boeing e de outra empresa aeroespacial.

A expectativa é de que a economia dos EUA tenha aberto 200.000 vagas de emprego no setor privado no mês passado, depois de terem caído em 28.000 em outubro, segundo uma pesquisa da Reuters com economistas. Isso seria responsável por toda a abertura esperada de 200.000 postos de trabalho fora do setor agrícola no relatório.

A economia criou apenas 12.000 empregos em outubro, o menor número desde dezembro de 2020. A previsão é que a taxa de desemprego suba para 4,2%, de 4,1% em outubro.

(Reportagem de Lucia Mutikani)