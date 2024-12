China retira últimas restrições à exportação de frigoríficos da Austrália

São Paulo, 4 - A Administração Geral de Alfândegas da China (Gacc, na sigla em inglês) retirou a suspensão para exportações de dois estabelecimentos de comércio de carnes bovina da Austrália, de acordo com nota dos ministérios australianos de Agricultura, Relações Exteriores e Comércio e Turismo. O comunicado não cita nomes, mas a imprensa australiana afirmou que os frigoríficos em questão são a Australian Country Choice e a John Dee. Estes eram os dois últimos que seguiam com embargo chinês, de oito estabelecimentos que estiveram impedidos de exportar para o país asiático ao longo do último ano, segundo o comunicado. As suspensões começaram a ser implementadas em meados de 2020, em meio a tensões entre os países.A retirada da suspensão abre caminho para a retomada total das exportações de carne vermelha da Austrália para a China, que é o segundo maior mercado para carne bovina e de vitela do país, atrás apenas dos Estados Unidos, segundo a ministra da Agricultura, Julie Collins. "A remoção das últimas suspensões marca o retorno à normalidade para as exportações de carne bovina e vitela, que alcançaram 2,2 bilhões de dólares australianos (aproximadamente US$ 1,41 bilhão) em 2023/24", disse."Estamos próximos de eliminar todos os impedimentos comerciais impostos pela China, que causaram impacto de US$ 20 bilhões (US$ 12,8 bilhões) em exportações australianas", afirmou em nota o ministro do Comércio e Turismo, Don Farrell.