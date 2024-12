Bolsas da Ásia: Seul fecha em queda após lei marcial gerar crise política na Coreia do Sul

Por André Marinho

São Paulo, 04/12/2024 - A Bolsa de Seul fechou em queda de mais de 1% em um dia majoritariamente negativo para as praças da Ásia, no primeiro pregão após o presidente da Coreia do Sul, Yoon Seok-yeol, decretar lei marcial e depois revogá-la, sob pressão de parlamentares e da sociedade civil.

A oposição planeja votar o impeachment de Yoon Seok-yeol ainda nesta semana, após votar consensualmente pela derrubada da manobra do impopular presidente ontem. Hoje, o Banco Central sul-coreano prometeu medidas para aumentar a liquidez dos mercados em meio à crise política.

A sinalização ajudou o won a ensaiar recuperação ante o dólar, mas o índice acionário Kospi encerrou a sessão em queda de 1,44%, a 2.464,00 pontos. A ação da estatal Korea Gas despencou 18,75%, enquanto KB Financial Group perdeu 5,73% e Shinhan Financial Group caiu 6,56%.

As perdas se espalharam para outros índices da região, embora em menor grau. Na China, o Xangai Composto recuou 0,42%, a 3.364,65 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto cedeu 1,22%, a 2.024,41 pontos. Em Hong Kong, o Hang Seng teve variação negativa de 0,02%, a 19.742,46 pontos.

Na contramão, o Taiex, de Taiwan, avançou 0,99%, a 23.255,33 pontos. Já o Nikkei, em Tóquio, computou leve ganho de 0,07%, aos 39.276,39 pontos.

Na Oceania, o S&P/ASX 200 baixou 0,38%, a 8.462,60 pontos. Destaque na sessão, o Produto Interno Bruto (PIB) da Austrália cresceu 0,3% no terceiro trimestre ante os três meses anteriores, aquém do esperado.

