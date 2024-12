BlackRock aposta em ações impulsionadas por IA, mas dívida dos EUA ameaça perspectiva em 2025

Por Davide Barbuscia

NOVA IORQUE (Reuters) - A BlackRock espera que o boom da inteligência artificial (IA) continue a impulsionar as ações nos EUA no próximo ano e a apoiar o crescimento econômico de forma mais ampla, embora o aumento dos níveis de dívida do governo norte-americano possa ameaçar as previsões otimistas para 2025.

As inovações em tecnologia de IA provavelmente beneficiarão mais as ações dos EUA do que de suas concorrentes europeias, enquanto os mercados privados desempenharão cada vez mais um papel fundamental no financiamento de infraestrutura relacionada à inteligência artificial, disse nesta quarta-feira o BlackRock Investment Institute, um braço de pesquisa do maior gestor de ativos do mundo.

"Continuamos focados no risco... e aumentamos ainda mais a sobreponderação em ações dos EUA à medida que o tema da IA se amplia", afirmou em um relatório de perspectivas para 2025, com base nas opiniões de gestores de portfólio sênior e executivos de investimentos da BlackRock, que administra 11,5 trilhões de dólares em ativos.

Embora o crescimento econômico dos EUA possa esfriar um pouco no ano que vem, o Federal Reserve provavelmente não conseguirá reduzir significativamente as taxas de juros, já que a inflação continua firme e acima da meta do banco central, disse o instituto. Ele não espera que as taxas de juros fiquem abaixo de 4% da faixa atual de 4,5% a 4,75%.

Pressões contínuas de preços devido a fatores como fragmentação geopolítica e gastos com infraestrutura podem pesar no mercado de títulos. E os investidores provavelmente exigirão uma compensação maior para manter a dívida governamental de longo prazo para contabilizar a inflação e os amplos déficits dos EUA, disse.

Isso colocará pressão ascendente sobre os rendimentos do Tesouro de longo prazo, que se movem inversamente aos preços.

"Estamos abaixo do peso em títulos do Tesouro dos EUA de longo prazo, tanto em um horizonte tático quanto estratégico -- e vemos riscos à nossa visão otimista em qualquer aumento nos rendimentos dos títulos de longo prazo", afirmou.

A BlackRock prefere dívida corporativa dos EUA aos títulos do Tesouro, bem como títulos do governo em outros mercados desenvolvidos, como o Reino Unido, onde o Banco da Inglaterra cortará as taxas de juros mais do que o mercado está precificando, disse o instituto.

Em ações, o instituto favorece setores como tecnologia e saúde, enquanto vê ativos como ouro e bitcoin como alternativas aos títulos do governo para compensar quedas do mercado de ações.

A BlackRock anunciou esta semana planos para comprar a gestora de investimentos de crédito HPS Investment Partners por cerca de 12 bilhões de dólares, em um acordo que ampliará suas ofertas em crédito privado, uma área-chave de crescimento para a gestora de ativos sediada em Nova York.

"Os mercados privados podem oferecer exposição a empresas em estágio inicial de crescimento que impulsionam a adoção de IA e a projetos vitais de infraestrutura", disse o BlackRock Investment Institute.

"Em mercados privados, mantemos nossa preferência de longo prazo por capital de infraestrutura devido a avaliações relativas atraentes e megaforças", disse. "Para renda, preferimos empréstimos diretos, dados os rendimentos mais atraentes em crédito privado."

(Reportagem de Davide Barbuscia)

((Tradução Redação São Paulo))

REUTERS FDC