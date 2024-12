BC assina memorando de entendimento com autoridade supervisora financeira da China

O Banco Central informou nesta quarta-feira, 4, que assinou um memorando de entendimento com a autoridade supervisora financeira da China, a National Financial Regulatory Administration (NFRA). O termo, assinado na última sexta-feira, visa "fortalecer o desempenho de suas respectivas atribuições na garantia do funcionamento seguro e sólido das entidades por eles supervisionadas."

Segundo o BC, o novo memorando reafirma as bases para cooperação entre as instituições.

Aborda, entre outros aspectos: intercâmbio de informações relacionadas com a situação econômico-financeira das entidades supervisionadas; resiliência operacional e segurança cibernética; planos de resolução e avaliação de resolubilidade; confidencialidade da informação; Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLD/FT); e realização de inspeções nas entidades supervisionadas localizadas na jurisdição da outra autoridade.

O memorando foi assinado pelo diretor de Fiscalização do BC, Ailton Aquino, e pelo vice-ministro da NFRA, Xiao Yuanqi, em São Paulo.