Atividade empresarial da zona do euro cai acentuadamente em novembro, mostra PMI

LONDRES (Reuters) - A atividade empresarial em toda a zona do euro caiu acentuadamente no mês passado, já que o setor de serviços juntou-se à indústria em contração, de acordo com uma pesquisa que mostrou um declínio generalizado.

O Índice de Gerentes de Compras (PMI) Composto final do HCOB para a união monetária, compilado pela S&P Global e visto como um bom indicador da saúde econômica geral, caiu para 48,3 em novembro, em comparação com 50,0 de outubro.

Esse valor ficou ligeiramente acima da estimativa preliminar de 48,1, mas ainda firmemente abaixo da marca de 50 que separa crescimento de contração.

"O setor de serviços, que vinha sustentando a economia como um todo, agora está encolhendo pela primeira vez desde janeiro. Essa é uma má notícia para as perspectivas gerais de crescimento, especialmente porque essa fraqueza é observada nas três principais economias do euro", disse Cyrus de la Rubia, economista-chefe do Hamburg Commercial Bank.

O PMI que abrange o setor de serviços caiu no mês passado de 51,6 para 49,5, sua primeira leitura abaixo de 50 desde janeiro.

Sugerindo que não há uma reviravolta iminente, a demanda geral caiu acentuadamente, com o índice composto de novos negócios recuando de 47,9 para 46,8, leitura mais baixa deste ano.

Apesar dessa queda, as empresas de serviços aumentaram as contratações, com o índice de emprego subindo de 50,3 para 51,0.

