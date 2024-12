Airbus vai cortar 2.043 empregos na área de defesa e espaço, dizem fontes

Por Tim Hepher

PARIS (Reuters) - A Airbus está cortando 2.043 empregos em seus negócios de defesa e espaço, ou 6% da força de trabalho da divisão, pouco abaixo de uma meta anterior de até 2.500 demissões, disseram duas fontes familiarizadas com o assunto nesta quarta-feira.

Mais da metade dos cortes -- afetando 1.128 postos de trabalho -- ocorrerá no segmento de sistemas espaciais, após baixas contábeis recentes de 1,5 bilhão de euros, disseram as fontes à Reuters.

Um porta-voz da Airbus se recusou a comentar os números, fornecidos aos sindicatos em um briefing.

Em outubro, a Airbus anunciou planos de cortar até 2.500 empregos na área de defesa e espaço, ou 7% da força de trabalho, após grandes perdas em seu negócio de satélites, lideradas pelo problemático programa OneSat.

O grupo aeroespacial europeu afirmou que pretende realizar os cortes até meados de 2026, mas vai esperar negociações com os sindicatos para contabilizar uma provisão para reestruturação.

A Alemanha enfrentará a maior parte dos cortes, com 689 cargos afetados, seguida por França, com 540, Reino Unido, com 477, Espanha, com 303 e outros países não essenciais, com 34.