ADP nos EUA mantém precificação do mercado por corte de 25 pb nos juros do Fed este mês

O relatório ADP de emprego no setor privado dos Estados Unidos inspirou reação marginal na precificação para a política monetária norte-americana no mercado financeiro. Segundo a plataforma de monitoramento do CME Group, as chances de o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) cortar juros em 25 pontos-base este mês estavam em 73,8%, de 74% antes do indicador.

Já o risco de haver uma manutenção subia ligeiramente, de 26,0% para 26,2%.

Atualmente, a taxa dos Fed Funds está no intervalo entre 4,50% e 4,75%.