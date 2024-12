Abdominal na máquina é melhor? Veja 10 mitos e verdades sobre o exercício

Ter uma barriga "chapada" é o sonho de muita gente. Para alcançar esse objetivo, além de uma boa alimentação, é preciso se dedicar aos treinos. Mas, afinal, qual a função dos abdominais para quem quer ter um abdome sequinho? Eles fazem perder barriga? Podem ser feitos todos os dias? VivaBem conversou com especialistas para descobrir o que é mito e o que é verdade sobre o exercício.

1. Exercício abdominal faz perder barriga

MITO. Incluir o abdominal no treino com objetivo de reduzir medidas na região é uma cilada. Um dos fatores que faz com que a barriga apareça é a falta de força da musculatura abdominal, que faz com que o abdome e todas as vísceras fiquem mais protusas (deslocadas para frente). Ou seja, o abdominal não faz perder barriga, apenas a coloca na posição correta.

2. Abdominal melhora a aparência da barriga

Imagem: iStock

VERDADE. Ao realizar exercícios localizados para o abdome, haverá uma certa hipertrofia dos músculos, dando a eles uma melhor forma. A definição muscular depende, principalmente, da relação entre massa muscular e de gordura corporal, portanto, quanto menor for a quantidade de gordura no corpo, melhor será a aparência do abdome.

3. Fazer abdominal queima gordura localizada

MITO. Nenhum exercício é capaz de queimar gordura de regiões específicas do corpo. Nosso organismo usa a gordura como substrato energético para a execução das atividades, mas ele busca esse combustível no corpo todo, não em regiões específicas.

Ainda que os abdominais não tenham a capacidade de remover a gordura que está localizada, ao fazer esses exercícios, a taxa metabólica na região aumenta e permite que, no futuro, os adipócitos (células de gordura) não se acumulem mais no local. Os adipócitos se formam em regiões onde a taxa metabólica é menor, na região do organismo que o corpo menos trabalha. Ao aumentar a taxa nessa região, o risco de acumular gordura ali é menor.

4. Abdominal pode ser feito todo dia

MITO. O exercício exacerbado machuca a musculatura, portanto, é preciso dar o devido tempo de descanso. A indicação varia de acordo com a intensidade da sessão de treinamento, podendo ser de 12 horas até dois dias.

5. Abdominal na máquina é melhor do que exercícios livres

Imagem: Reinaldo Canato/UOL. Agradecimento: Academia Reebok Club

MITO. Os músculos não são capazes de identificar onde você está se exercitando, mas, sim, se os estímulos são bons o bastante para gerar resultados. Treinando com intensidade, técnica e quantidade de séries e repetições adequadas, tanto as máquinas como os exercícios livres trarão bons resultados.

6. Quanto mais repetições, melhor é o fortalecimento do abdome

MITO. Os músculos precisam de exercícios na intensidade correta, e não de quantidade. Realizar um número exagerado de repetições não só não trará mais resultados, mas também poderá gerar dores e lesões na região lombar.

7. Fortalecer o abdome previne dores nas costas

VERDADE. Os músculos do abdome ajudam a manter as curvaturas da coluna alinhadas, fazendo com que as cargas depositadas na região sejam distribuídas de forma mais equilibrada, evitando hérnias e/ou estiramentos musculares, ligamentares e nos tendões.

8. Dá para ficar com a barriga 'chapada' em um mês

Imagem: Thinckstock

MITO. Os resultados do treino dependem de regularidade. É possível melhorar o aspecto visual da barriga em um mês, porém ninguém constrói resultados consistentes em 30 dias. É preciso ter um corpo bem treinado e, principalmente, manter uma disciplina alimentar para obter um abdome com bom desenvolvimento muscular e baixo nível de gordura subcutânea.

9. Abdominais devem ser os últimos exercícios da sessão de musculação

MITO. Nem sempre os abdominais precisam ser deixados para o fim das atividades. Quando, no treino, não tiverem exercícios que exigem grande estabilização do tronco, como agachamentos, remadas curvadas, levantamentos, entre outros exercícios livres, os abdominais podem ser feitos no início.

10. Os resultados dos abdominais são iguais para homens e mulheres

MITO. Além de o resultado variar de pessoa para pessoa, devido aos hormônios masculinos em maior quantidade, os homens têm mais facilidade de aumentar a musculatura, conseguindo um abdome mais definido em menos tempo que as mulheres.

Ainda que os homens tenham a tendência de acumular mais gordura na região abdominal, a maior quantidade de testosterona facilita a perda dessa gordura. Já as mulheres acumulam mais gordura no quadril e nas coxas, só que em compensação têm maior dificuldade para perder gordura pela ação dos hormônios femininos.

*Com informações de reportagem publicada em 17/12/2016