Wall St cai com foco em mais dados e comentários do Fed

Por Shashwat Chauhan e Purvi Agarwal

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street recuavam nesta terça-feira, depois que o S&P 500 e o Nasdaq atingiram picos recordes na última sessão, com foco em um relatório crucial sobre empregos nesta semana e comentários de autoridades do Federal Reserve.

Os números do relatório de emprego que será divulgado na sexta-feira, uma métrica crucial para avaliar a trajetória da taxa de juros do Fed, estão no topo do radar dos investidores.

Os dados de emprego no setor privado em novembro também serão apresentados na quarta-feira.

Enquanto isso, um relatório do Departamento do Trabalho mostrou que as vagas de emprego em aberto nos EUA aumentaram para 7,744 milhões em outubro, em comparação com as estimativas de 7,475 milhões, de acordo com economistas consultados pela Reuters.

O Dow Jones caía 0,25%, a 44.670,82 pontos. O S&P 500 tinha queda de 0,21%, a 6.034,36 pontos, enquanto o Nasdaq Composite recuava 0,17%, a 19.371,45 pontos.

O diretor do Fed, Christopher Waller, disse na segunda-feira que está inclinado "no momento" a defender outro corte na taxa de juros neste mês, enquanto o presidente do Fed de Nova York, John Williams, ainda não pôde dizer qual será o próximo passo do banco central.

"Estamos ouvindo diferentes autoridades do Fed, algumas dizendo que devemos esperar e fazer uma pausa e outras dizendo que 0,25 ponto é certamente possível", disse Paul Nolte, consultor sênior de patrimônio e estrategista de mercado da Murphy & Sylvest.

"(A decisão do Fed) ainda está no ar e os dados dos próximos 10 dias ou mais tornarão essa decisão um pouco mais fácil para o Fed."