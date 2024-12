Venda de veículos novos recua em novembro ante outubro, diz Fenabrave

SÃO PAULO (Reuters) - Os licenciamentos de carros, comerciais leves, caminhões e ônibus novos no Brasil em novembro recuaram 4,3% ante outubro, mas saltaram 19,2% na comparação anual, segundo dados divulgados nesta terça-feira pela associação de concessionários, Fenabrave.

Os emplacamentos do mês passado somaram 253,5 mil unidades, acumulando de janeiro a novembro vendas de 2,38 milhões de veículos, alta de 15,4%.

A Fenabrave afirmou que a queda de vendas ante outubro ocorreu por um menor número de dias úteis para os registros dos emplacamentos (19 dias em novembro ante 23 em outubro). Na comparação anual, os emplacamentos seguem dentro do estimado pela entidade para o ano: crescimento de 15,1%, segundo previsão revisada para cima em outubro.

"Temos o melhor acumulado para o período janeiro-novembro desde 2014", disse em comunicado à imprensa o presidente da Fenabrave, José Maurício Andreta Jr.

Considerando apenas os veículos eletrificados - híbridos e a 100% bateria - as vendas de novembro seguiram crescendo, apesar da valorização do dólar contra o real, do aumento da tributação das importações desde o início do ano e de juros mais elevados.

Os licenciamentos de híbridos tiveram altas de 18,2% nas vendas de novembro ante outubro e de 58,4% na comparação anual, para 11,7 mil unidades em novembro. No acumulado, o segmento acumula crescimento de 53% nos veículos emplacados.

Em veículos 100% elétricos, houve queda de 11,4% nos licenciamentos na relação mensal, mas expansão de 69% na comparação anual, para 5,4 mil unidades. No total, a categoria de eletrificados teve alta de 6,9% nas vendas de novembro ante outubro, crescimento de 61,6% sobre novembro de 2023 e acumulou expansão nos onze meses do ano de 100,5%.

