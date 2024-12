Vale inicia comissionamento de projeto Capanema

SÃO PAULO (Reuters) - A Vale comunicou nesta terça-feira que iniciou o comissionamento do Projeto de Maximização de Capanema, que visa adicionar aproximadamente 15 milhões de toneladas por ano (Mtpa) de minério de ferro no complexo Mariana, em Minas Gerais.

O projeto, segundo a empresa, representa um passo importante para a companhia alcançar o "guidance" de produção de minério de ferro de 340 milhões a 360 milhões de toneladas em 2026.

De acordo com o comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o projeto consiste em investimentos para reativação da mina Capanema, implantação de transportador de correia de longa distância (TCLD) e adequações no pátio de estocagem e carregamento do terminal ferroviário de Timbopeba.

"Capanema utilizará integralmente caminhões fora de estrada autônomos nas operações, garantindo maior segurança e eficiência. O ativo produzirá 'sinter feed' através do processo a umidade natural, sem geração de rejeitos", acrescentou.

(Por Paula Arend Laier)