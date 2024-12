Trump participará da reabertura da Notre-Dame em 1ª viagem ao exterior desde eleição

Por Costas Pitas e Steve Holland

(Reuters) - O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na segunda-feira que viajará a Paris para participar neste fim de semana da reabertura da Catedral de Notre-Dame, que foi atingida por um incêndio há mais de cinco anos, em sua primeira viagem ao exterior desde que venceu a eleição.

A Notre-Dame, uma obra-prima gótica, é um dos monumentos mais queridos e visitados da capital francesa. Ela reabrirá suas portas no final desta semana para turistas e fiéis católicos.

Trump, que venceu as eleições de 5 de novembro e assumirá o cargo em 20 de janeiro, elogiou o governo do presidente francês Emmanuel Macron em uma publicação em sua plataforma de mídia social Truth Social na segunda-feira.

"O presidente Emmanuel Macron fez um trabalho maravilhoso ao garantir que a Notre Dame fosse restaurada ao seu nível total de glória, e ainda mais. Será um dia muito especial para todos!", escreveu ele.

O governo francês convidou Trump para participar da cerimônia de reabertura no sábado e sua equipe tem conversado com o gabinete de Macron sobre a viagem, disse uma fonte familiarizada com o assunto.

A equipe de transição de Trump não respondeu imediatamente às perguntas sobre se o presidente eleito se encontrará com outros líderes estrangeiros em Paris.

A visita planejada ocorre em meio à turbulência política na França, onde é quase certo que o governo entrará em colapso nesta semana, depois que partidos de extrema-direita e de esquerda apresentaram moções de desconfiança na segunda-feira contra o primeiro-ministro Michel Barnier.

Embora Trump não tenha viajado para o exterior desde que foi eleito, ele deixou a Flórida para visitar Nova York para um evento esportivo e viajou para o Texas com o bilionário Elon Musk para assistir ao lançamento do foguete gigante Starship pela SpaceX de Musk.