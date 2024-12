Tribunal no Vietnã mantém sentença de morte para empresária por fraude de US$12 bi

HANÓI (Reuters) - Um tribunal no Vietnã confirmou nesta terça-feira a sentença de morte da magnata do setor imobiliário Truong My Lan, após rejeitar seu recurso contra a condenação por desvio de dinheiro e suborno em um caso de fraude de 12 bilhões de dólares, segundo a imprensa estatal.

Presidente da incorporadora imobiliária Van Thinh Phat Holdings Group, Lan foi condenada à morte em abril por seu papel no que foi o maior caso de fraude financeira já registrado no Vietnã.

O Tribunal Popular Superior do sul da cidade de Ho Chi Minh determinou que não havia base para reduzir a sentença de morte de Lan, segundo o jornal online VnExpress.

Se Lan conseguir devolver três quartos do dinheiro desviado enquanto estiver no corredor da morte, é possível que a sentença seja comutada para prisão perpétua, de acordo com a reportagem.

Ela é uma das mais famosas executivas de negócios e autoridades estatais presas na longa campanha anti-suborno do país comunista, conhecida como "Fornalha Ardente".

"As consequências que Lan causou não têm precedentes na história do litígio, e a quantia de dinheiro desviado é incrivelmente grande e irrecuperável", disse a promotoria na audiência de apelação, segundo o jornal estatal online VietnamNet.

"As ações da ré afetaram muitos aspectos da sociedade, do mercado financeiro e da economia", afirmou.

A imprensa estatal citou o advogado de Lan dizendo que ela tinha muitas atenuantes, incluindo "ter admitido a culpa, demonstrar remorso e devolver parte da quantia de dinheiro desviada", mas os promotores disseram que isso era insuficiente.

A Reuters não conseguiu entrar em contato com os advogados de Lan para comentar o assunto em um primeiro momento.

Lan ainda tem o direito de solicitar uma revisão ou novo julgamento no Vietnã.

(Reportagem de Khanh Vu)

((Tradução Redação São Paulo))

REUTERS FDC