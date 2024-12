Secretário diz que policial que matou mototaxista deve ser expulso da PM

O secretário de Defesa Social de Pernambuco, Alessandro Carvalho, afirmou que o policial militar que matou um mototaxista neste domingo (1º) em Camaragibe (PE), no Grande Recife, deve ser expulso da corporação.

O que aconteceu

Carvalho avaliou que a conduta do policial é "inadmissível". "Não existe justificativa alguma para a conduta que ele tomou. A posição da SDS [Secretaria de Defesa Social] é que ele deve responder pelos atos dele. É inadmissível essa conduta. Não houve nenhuma razão para o uso da arma de fogo. O vídeo é claro, todos podem ver", afirmou em entrevista à TV Globo.

O secretário esclareceu que o PM vai responder a um processo disciplinar. "Ele vai responder a um processo disciplinar e, pelas imagens, não vejo outra conclusão que não seja a demissão dele da Polícia Militar de Pernambuco", acrescentou.

O policial foi identificado como Venilson Cândido da Silva, 50. Ele foi preso em flagrante e levado ao Centro de Reeducação da Polícia Militar na segunda-feira (2). Venilson chegou a ser agredido por pessoas na rua, foi socorrido para um hospital e liberado.

Família afirma que policial atirou para não pagar corrida de R$ 7

O mototaxista Thiago Fernandes Bezerra, 23, foi enterrado ontem. No velório, a família conversou com a imprensa e pediu justiça. "Tiraram a vida do meu filho, nunca mais vou escutar meu menino me chamando: 'Mãeinha, eu cheguei, estou em casa'. Arrancaram meu coração. Quero agradecer a todos os companheiros do meu filho, meu Deus, e que a justiça seja feita. Tiraram a vida do meu filho. O meu filho era um bom menino", disse a mãe de Thiago, Otacília Fernandes.

Eu imaginava que ele pudesse perder a vida de diversas formas, mas por um policial, que é pago para proteger a gente? Como uma pessoa sem controle emocional a ponto de tirar a vida do outro por conta de R$ 7 passa na polícia?

Déborah Lopes

A Polícia Civil não confirmou que R$ 7 foi motivo da discussão entre o PM e o mototaxista. O caso é investigado. A PM apreendeu o revólver calibre 38 usado no crime.

Crime foi gravado por câmeras

O crime foi registrado por câmeras de segurança. Discussão começa quando o PM desce da garupa da moto. Em seguida, o sargento Venilson Cândido da Silva, 50, abre a carteira, aparentando que faria o pagamento pelo transporte. Ele então fala algo ao mototaxista Thiago Fernandes Bezerra, que também desembarca do veículo. As imagens mostram que ambos começam a discutir.

PM saca a arma e atira. Instantes antes do disparo, ele pega o celular do bolso. Em meio à discussão, o mototaxista dá um tapa na mão do PM, que saca a arma e dá alguns passos para trás antes de abrir fogo contra a vítima, que cai.

Depois, policial coloca o revólver na cintura e calmamente se afasta. Em seguida, tira o capacete usado na corrida e o coloca próximo ao mototaxista antes de fugir.

Em fuga, o policial foi espancado por moradores e levado a um hospital após o crime, segundo a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco. O crime motivou um protesto organizado por moradores, que interditaram o trânsito e atearam fogo em pneus.