Reunião de Haddad e relator sobre reforma tributária vai ser hoje, afirma Durigan

O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve ter um encontro com o relator da reforma tributária no Senado, Eduardo Braga (MDB-AM), ainda nesta terça-feira, 3.

A declaração ocorreu a jornalistas, no Senado, nesta terça. Na ocasião, Durigan disse não saber o horário, mas confirmou que o encontro ocorrerá hoje. "É preciso confirmar a agenda do ministro, mas vai ser hoje", declarou.

Durigan afirmou que a Fazenda tem pedido que a conclusão da votação da reforma tributária ocorra neste ano no Congresso Nacional.

"A gente começa a transição no âmbito federal em 2026. Então, o ano que vem vai ser muito importante para a gente otimizar o sistema, pactuar processo, e quando começar a transição, a gente começar com o pé direito, tendo um prazo para que a gente ajuste isso", afirmou.

Durigan continuou: "Quanto mais antecedência, quanto mais prazo houver para que as pessoas entendam isso tudo, melhor. O nosso pedido é para que seja o quanto antes."

Na ocasião, o secretário disse que pode haver um "atraso" caso a votação fique para fevereiro, após o recesso legislativo, por conta das eleições para as presidências da Câmara e do Senado.

"Em janeiro, o Congresso está em recesso e retoma em fevereiro com novas presidências, novas agendas, novas pactuações políticas. De fato, isso pode ter um atraso, porque a agenda pode voltar a engrenar ali para fevereiro e março, e março tem carnaval", disse.