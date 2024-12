Rainha britânica Camilla revela que teve pneumonia

Uma pneumonia obrigou a rainha Camilla, esposa do rei Charles III, a cancelar vários eventos em novembro, segundo a imprensa britânica. Ela teria comentado sobre o assunto nesta terça-feira (3) a convidados no Palácio de Buckingham.

Camilla, de 77 anos, fez as declarações durante uma recepção oficial para o emir do Catar, o xeque Tamim bin Hamad Al-Thani.

Devido ao problema de saúde, a rainha optou por não participar das atividades ao ar livre programadas para a visita do emir, que começou nesta terça. Mas compareceu a um almoço no Palácio de Buckingham e sua presença em um banquete à noite também está prevista.

"Ela já se livrou da tosse, mas ainda enfrenta episódios de cansaço extremo", disse uma fonte da realeza à agência britânica Press Association, acrescentando que Camilla superou a pneumonia.

A rainha cancelou compromissos no início do mês passado por uma infecção pulmonar, mas retomou suas atividades em 12 de novembro, quando participou de uma recepção com os finalistas do prestigioso Prêmio Booker de literatura.

"Estou muito melhor. Ainda estou tossindo um pouco", afirmou na ocasião Camilla, leitora fervorosa, que passou apenas alguns minutos com os autores finalistas.

Esse evento foi sua primeira aparição pública desde que retornou de uma viagem junto com o rei à Austrália e Samoa, duas semanas e meia antes, onde contraiu a infecção pulmonar.

No dia seguinte, 13 de novembro, participou de um evento relacionado à indústria de cinema e televisão, mas não permaneceu durante toda a cerimônia. Também cancelou sua presença na pré-estreia de "Gladiador 2" no mesmo dia.

Além disso, a rainha havia deixado de participar de cerimônias militares em Londres nos dias anteriores.

Esta pneumonia representa o terceiro susto em termos de saúde na monarquia britânica este ano. O rei Charles III e Kate Middleton, esposa do príncipe William, anunciaram recentemente diagnósticos de câncer.

