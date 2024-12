Premiê britânico admite que negociações de paz podem pôr fim à guerra na Ucrânia

Por Andrew MacAskill

LONDRES (Reuters) - O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, disse na segunda-feira que a intensificação do apoio à Ucrânia é essencial para colocar o país na posição mais forte para as negociações de paz, uma vez que ele admitiu em termos mais claros que poderia haver um fim negociado para a guerra.

Starmer enfatizou a importância do apoio contínuo do Ocidente à Ucrânia e advertiu que uma vitória russa na Ucrânia ameaçaria a segurança, a estabilidade e a prosperidade da Europa, especialmente porque poderia encorajar os aliados da Rússia.

"Devemos continuar a apoiar a Ucrânia e fazer o que for preciso para apoiar sua autodefesa pelo tempo que for necessário", disse Starmer em um discurso no histórico distrito financeiro de Londres.

"Para colocar a Ucrânia na posição mais forte possível para as negociações, para que eles possam garantir uma paz justa e duradoura em seus termos, que garanta sua segurança, independência -- e o direito de escolher seu próprio futuro."

Os comentários de Starmer chegam em um momento crucial da guerra, com a Rússia avançando em seu ritmo mais rápido desde 2022 e o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump -- que é profundamente cético em relação ao apoio dos EUA à Ucrânia -- prometendo acabar com a guerra rapidamente após sua posse em 20 de janeiro.

O Reino Unido tem sido um dos maiores apoiadores da Ucrânia desde o início da invasão pela Rússia em 2022 e foi o primeiro país a fornecer armas mais sofisticadas para a Ucrânia, incluindo tanques de batalha e mísseis de cruzeiro de longo alcance.

Essa foi a linguagem mais clara que Starmer, que foi eleito primeiro-ministro em julho, usou sobre a guerra com a Rússia terminando em um acordo negociado, disse um funcionário do governo britânico à Reuters.

Em comentários anteriores, Starmer disse que a guerra deveria terminar com a Rússia deixando as fronteiras internacionalmente reconhecidas da Ucrânia.

A eleição de Trump aumentou a pressão sobre a Europa para intensificar seu papel no armamento de Kiev, caso os Estados Unidos, o maior doador individual, reduzam sua ajuda.

Starmer disse que é "vital que todas as nações europeias se mobilizem para proteger nosso futuro compartilhado" porque "o futuro da liberdade na Europa está sendo decidido hoje".

"Enfrentamos um perigo próximo e presente com a Rússia como um agressor errático e cada vez mais desesperado em nosso continente, mobilizando todos os seus recursos -- juntamente com as tropas norte-coreanas e os mísseis iranianos -- com o objetivo de matar e conquistar", disse ele.