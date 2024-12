PM executa adolescente em Salvador e deixa outro em estado grave; vídeo

Do UOL, em São Paulo

Um policial militar executou um adolescente de 17 anos e deixou outro jovem de 19 em estado grave em Salvador, na madrugada de domingo (1º). Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a ação.

O que aconteceu

O vídeo começa com o policial Marlon da Silva Oliveira, que não está uniformizado, mandando Gabriel Santos Costa, 17, e a outra vítima virarem para o chão. "Cala a porra da boca", diz o agente.

Depois, ele bate em um dos jovens com o celular e segue pedindo para os dois não olharem para ele. Marlon então manda dois motociclistas e um motorista de um carro se afastarem.

Em seguida, ele dispara mais de dez vezes contra as vítimas e deixa o local.

Apesar de os jovens aparecem rendidos no vídeo, Marlon disse à polícia que agiu em legítima defesa. Ele prestou depoimento na segunda-feira (2) acompanhado de um advogado.

Pedido de prisão

O plantão judiciário negou o pedido de prisão preventiva porque não considerou o caso urgente. Como não houve flagrante e o policial se apresentou espontaneamente, ele foi ouvido e liberado, informou a Polícia Civil.

Gabriel morreu no local após os disparos. Já a outra vítima, que não foi identificada, está internada em estado grave no HGE (Hospital Geral do Estado), em Salvador.

A Polícia Civil disse que "várias testemunhas" estão sendo ouvidas. "A Polícia Civil também busca imagens capturadas por câmeras de videomonitoramento da região para auxiliar na conclusão do inquérito", informou, por meio de nota.

Já a Polícia Militar afirmou que não compactua com a conduta. "Reforçamos nosso compromisso com a transparência e a colaboração com os órgãos responsáveis pelas investigações", diz o comunicado.

O UOL tenta localizar a defesa do policial. Se houver resposta, o texto será atualizado.