PM dá show de horror dias depois de anúncio de ouvidoria paralela

Do UOL

Com a série de comportamentos inaceitáveis de policiais militares de São Paulo, aumenta a pressão para que Tarcísio de Freitas faça alguma movimentação para colocar a tropa sob controle. A percepção, dentro da própria corporação, é de que o governador de São Paulo e seu secretário de Segurança, Guilherme Derrite, toleram os excessos da polícia. É isso que Leonardo Sakamoto argumenta em coluna de hoje.

Com esse cenário, é oportuno trazer a esta newsletter análise de Flávio VM Costa publicada ontem sobre a ouvidoria paralela anunciada por Derrite para -embora ele negue- esvaziar a Ouvidoria das Polícias.

Outros olhares

