Petróleo fecha em alta com perspectiva de manutenção da produção da Opep+

Os preços do petróleo fecharam em alta, nesta terça-feira (3), após relatos na imprensa sobre a possibilidade de um novo adiamento do aumento da produção da Opep+ a fim de combater um possível desequilíbrio entre oferta e demanda em 2025.

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em fevereiro teve alta de 2,52%, fechando em 73,62 dólares. Já o barril de West Texas Intermediate (WTI) para janeiro subiu 2,70%, a 69,94 dólares.

Segundo a agência Bloomberg, os membros da Opep e seus aliados na Opep+ consideram adiar novamente o aumento das cotas de produção. A medida, inicialmente prevista para outubro, já havia sido adiada para dezembro, depois para janeiro, e agora pode chegar a abril.

"Parece que teremos um acordo que nos levará até o fim do trimestre", o primeiro do próximo ano, afirmou Phil Flynn, do Price Futures Group. "Isso claramente sustentou o mercado".

Os representantes da aliança se reunirão virtualmente nesta quinta-feira.

O cenário atual é de preços instáveis e perspectivas negativas para 2025. Segundo a Agência Internacional de Energia, "mesmo que os cortes de produção da Opep+ sejam mantidos, a oferta mundial ainda superará a demanda em mais de um milhão de barris por dia no próximo ano".

