Rio: Operação contra traficantes do CV tem helicópteros, barricadas e tiros

Uma operação das polícias civil e militar no Rio de Janeiro levou blindado, viaturas e helicópteros ao Complexo da Penha na manhã desta terça-feira (3).

O que aconteceu

Equipes buscam membros do Comando Vermelho. Segundo a Polícia Civil do Rio de Janeiro, a "Operação Torniquete" tem como foco prender traficantes que ordenam roubos de veículos e de cargas no estado.

Roubos das cargas financiavam armamento e munição do grupo. Segundo as investigações, o dinheiro também serviria para pagar uma mesada aos parentes de membros do CV que estivessem presos.

Traficantes de outras regiões do país também são procurados. Segundo a PCERJ, a operação também conta com as polícias do Pará e do Ceará, estados que apontaram a migração de lideranças criminosas locais para o Rio de Janeiro, mais especificamente para o Complexo da Penha.

Helicóptero, blindado e barricadas foram vistas no Complexo da Penha nesta manhã. Em vídeos publicados por moradores nas redes sociais, é possível ouvir tiros e ver fumaça.

Pessoas feridas. Ao menos seis pessoas foram baleadas na operação. O UOL buscou a Secretaria Estadual de Saúde para saber o estado das vítimas e aguarda retorno sobre o assunto.

Escolas fechadas. A Secretaria Municipal de Educação informou que 16 unidades escolares foram impactadas pela operação em curso no Complexo da Penha. Uma escola do estado também precisou ser fechada.

Sete linhas de ônibus tiveram desvio de itinerário. Segundo a Rio Ônibus, as mudanças de trajeto acontecem nas linhas 313; 621; 622; 623; 625; 679 e 721.