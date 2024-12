O que é um tsunami meteorológico, que atingiu litoral de Santa Catarina?

Moradores de Jaguaruna, no litoral sul de Santa Catarina, foram surpreendidos com um tsunami meteorológico na madrugada desta segunda-feira (2).

O que aconteceu

Por volta da 1h da manhã, o mar avançou de forma súbita e percorreu uma longa extensão em direção ao continente, segundo a Defesa Civil. A estação maregráfica de Balneário Rincão registrou um aumento de 1 metro no nível do mar em poucos minutos. O evento ocorreu em condições incomuns, já que os modelos meteorológicos não indicavam maré alta ou agitação marítima.

Os meteorologistas da Defesa Civil explicam que o fenômeno foi causado por uma intensa Linha de Instabilidade presente na região naquele momento. Essas linhas, formadas por tempestades alinhadas, geram alterações bruscas na pressão atmosférica e ventos fortes. Esse conjunto de fatores cria pulsos de pressão que se propagam no oceano, amplificando as ondas à medida que se aproximam da costa.

Apesar da raridade, outros tsunamis meteorológicos já foram registrados no litoral sul de Santa Catarina, especialmente na primavera. O mais recente ocorreu em novembro do ano passado, no município de Laguna.

O que é tsunami meteorológico

É um fenômeno provocado por perturbações da pressão atmosférica. Em geral, essas perturbações estão associadas a frentes de rajadas de vento e outros tipos de tempestade que, em alto-mar, provocam ondas que se deslocam até a costa e são amplificadas pelas características do litoral.

O fenômeno foi causado por um temporal com vento forte. Havia nuvens carregadas sobre a praia momentos antes das grandes ondas.

Tsunami meteorológico é raro e de "difícil previsão". De acordo com a Defesa Civil de Santa Catarina, a ocorrência está atrelada à presença de linhas de instabilidades em sistemas meteorológicos em alto-mar.

Esses fenômenos são raros e perigosos. Conforme o gerente de monitoramento e Alerta da Defesa Civil catarinense, Frederico Rudorff, eles geralmente ocorrem durante a passagem de linhas de instabilidade atmosféricas intensas.

Em Santa Catarina já houve registros desse fenômeno. Eles ocorreram em novembro de 2009 na praia do Pântano, que também foi sentido na praia da Armação. Além desses, ocorreram dois eventos similares na praia do Cassino no Rio Grande do Sul em 1977 e em 2014.

Apesar de nome parecido, tsunami meteorológico é diferente de um tsunami. Tsunamis são causados por terremotos que provocam ondas gigantes —diferentemente do que acontece em tsunamis meteorológicos (ou meteotsunamis), gerados exclusivamente por questões climáticas.