Número de mortos em combates no norte da Síria sobe para 602

O balanço dos combates no norte da Síria, onde uma coalizão de grupos rebeldes liderada por islamistas radicais lançou uma ofensiva de grande escala, subiu para 602 mortos, incluindo 104 civis, informou o Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH) nesta terça-feira (3).

Entre as vítimas, estão 299 combatentes do grupo Hayat Tahrir al Sham (HTS) e de facções aliadas, além de 199 soldados e combatentes pró-governo, acrescentou a ONG, sediada no Reino Unido e com uma vasta rede de fontes na Síria.

