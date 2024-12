No Líbano, pessoas com deficiência são isoladas e abandonadas pela guerra

Por Nazih Osseiran

BEIRUTE (Fundação Thomson Reuters) - Enquanto as bombas choviam sobre os subúrbios ao sul de Beirute, Ali Hussaini enfrentava um desafio de cortar o coração: como explicar o que estava acontecendo às suas duas filhas parcialmente surdas.

"Elas me perguntavam 'o que está acontecendo? Por que estamos fugindo?'" disse Hussaini.

"Quando as bombas caíam, eu tentava afastá-las do barulho, mas quando elas viam seus irmãos que podem ouvir correndo em nossa direção... elas ficavam confusas", disse ele à Thomson Reuters Foundation.

Sem poder ouvir as bombas caindo, as meninas só entenderam a dimensão da guerra quando viram os prédios destruídos no bairro de Mreijeh, onde moram, nos subúrbios ao sul de Beirute.

As filhas de Hussaini perderam a maior parte da audição quando contraíram meningite ao nascer. Elas usavam aparelhos auditivos até dois anos atrás, quando Hussaini descobriu que não podia mais pagar por eles, apesar dos dois empregos como motorista de táxi e trabalhador braçal.

A família de sete pessoas fugiu de sua casa quando Israel intensificou a campanha de bombardeio no final de setembro. No início, eles acamparam na rua, antes de encontrar um lugar em um abrigo.

Mas há algumas boas notícias em meio à devastação.

Uma das pessoas que administra o abrigo se ofereceu para ajudar as meninas a obter os implantes de que precisam, que durarão um ano.

Depois disso, Hussaini, que diz nunca ter recebido apoio do governo, não sabe o que fará.

Mais de 900.000 pessoas no Líbano são classificadas como pessoas com deficiência, de acordo com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).

As pessoas com deficiência enfrentam "uma falta sistêmica de provisões para direitos, recursos e serviços, e sofrem marginalização, exclusão e violência generalizadas em casa e fora dela", disse o PNUD.

As coisas só pioraram durante o recente conflito, deflagrado pela guerra de Gaza no ano passado e abrandado com o acordo de cessar-fogo entre Israel e o grupo armado Hezbollah, apoiado pelo Irã, na semana passada.

"As pessoas com deficiência foram gravemente afetadas por essa dinâmica, vivendo em moradias inadequadas, sem serviços essenciais e sem acesso a meios de subsistência e, muitas vezes, durante o deslocamento, são deixadas para trás", disse o grupo de ajuda independente francês Handicap International em um relatório de outubro.

Em novembro, o Ministério de Assuntos Sociais do Líbano anunciou que estava alocando fundos do orçamento para fornecer uma transferência única de 100 dólares para pessoas com deficiência.

AÇÃO CONTRA A DEFICIÊNCIA

Especialistas afirmaram que a resposta emergencial do governo não incluiu as pessoas com deficiência e, em outubro, profissionais humanitários e defensores que trabalham com pessoas com deficiência formaram uma força-tarefa de emergência.

Haya el-Rawi, membro da força-tarefa, disse que algumas pessoas com deficiência perderam seus cuidadores, que foram mortos ou deslocados. Outras não conseguiram se comunicar após perderem acesso à Internet, disse ela.

"Tudo se resume à acessibilidade", disse ela. "Não apenas a acessibilidade física, mas também a informativa, para que a pessoa possa se comunicar."

Rawi disse que o conflito também destacou a interseção entre gênero e deficiência, com relatos de mulheres com deficiência que sofreram assédio sexual em abrigos.

Ibrahim Abdallah, especialista em deficiência visual e membro da força-tarefa, disse que algumas pessoas com deficiência foram rejeitadas nos abrigos porque não tinham um tutor que pudesse assumir a responsabilidade por elas.

As lutas das pessoas com deficiência durante a guerra refletem a negligência que elas já enfrentavam mesmo antes de as bombas começarem a cair, disse Abdallah.

"Temos que ter um plano sustentável que integre as pessoas com deficiência em todos os aspectos da vida", acrescentou.

Para Rawi, agora existe uma oportunidade de usar a reconstrução pós-guerra para melhorar a acessibilidade para pessoas com deficiência em todo o Líbano.

"Precisamos pelo menos do básico", disse ela. "O mínimo, como rampas, calçadas largas com barreiras... essa é uma grande chance de acessibilidade na reconstrução."

(Reportagem de Nazih Osseiran; A Thomson Reuters Foundation é o braço filantrópico da Thomson Reuters.)