Nasdaq e S&P 500 quebram recordes em meio à expectativa de corte de juros

A Bolsa de Nova York fechou em alta nesta terça-feira (3) após dados positivos do mercado de trabalho, que reforçam a hipótese de um novo corte nas taxas de juros pelo Federal Reserve (Fed), o banco central dos Estados Unidos.

O índice amplo S&P 500 avançou 0,05%, marcando seu terceiro recorde consecutivo, e o tecnológico Nasdaq subiu 0,40%, seu segundo recorde seguido. Por outro lado, o Dow Jones recuou 0,17%.

"Não está acontecendo muita coisa, e isso se reflete no mercado", resumiu Kimm Forrest, da Bokeh Capital Partners. "Mas estamos inclinados à alta porque parece que não estamos caminhando para a recessão que nos alertavam há dois meses".

Os investidores receberam com otimismo o relatório JOLTS do Departamento de Trabalho dos EUA, que revelou um aumento na oferta de empregos em outubro acima das expectativas dos economistas.

Também mostrou um crescimento nas renúncias, dado muitas vezes interpretado como um sinal de confiança dos americanos na economia do país.

No entanto, as novas ofertas de emprego caíram para o nível mais baixo em quatro anos. As contratações também diminuíram em relação ao mês anterior e ficaram bem abaixo dos níveis do mesmo mês em 2023.

"O mercado de trabalho se aproxima de uma normalização após vários anos de tensão", comentou Jeffrey Roach, da LPL Financial.

Para Roach, esses dados devem levar o Fed a reduzir novamente sua taxa de juros na reunião marcada para 17 e 18 de dezembro. Os investidores estimam em 72% a probabilidade de um corte na taxa este mês.

Entre as ações de destaque do dia, brilharam as empresas de tecnologia, como a Apple (+1,28%), de novo a maior capitalização em bolsa do mundo e em níveis recordes.

A Meta também subiu (+3,51%), após o presidente de assuntos internacionais da empresa, Nick Clegg, afirmar que o CEO Mark Zuckerberg pretende desempenhar "um papel ativo" nas discussões do futuro governo de Donald Trump sobre o setor de tecnologia.

Já a Tesla caiu 1,59%, depois que uma juíza de Delaware voltou a anular o plano de remuneração colossal de Elon Musk, avaliado em 55,8 bilhões de dólares. A companhia anunciou que vai recorrer da decisão.

A gigante de investimentos BlackRock avançou 1,85%, após anunciar a aquisição da HPS Investment Partners, especializada em crédito corporativo, por 12 bilhões de dólares.

