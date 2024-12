Morre Neale Fraser, lenda do tênis australiano e vencedor de 19 Grand Slams

Ex-número 1 do tênis e vencedor de 19 títulos de Grand Slam, o australiano Neale Fraser morreu aos 91 anos, informou a federação australiana em suas redes sociais nesta terça-feira (3).

Fraser venceu três 'Majors' de simples na época amadora (dois US National, antecessor do US Open, em 1959 e 1960, e Wimbledon em 1960) e outros 16 Grand Slams em duplas.

Em 1959, conquistou os três títulos possíveis no US National (simples, duplas masculinas e duplas mistas) em Forest Hill e foi um dos integrantes da equipe australiana que ganhou quatro vezes a Copa Davis no início dos anos 1960, torneio no qual também foi capitão de seu país entre 1970 e 1993, com outros quatro títulos.

"Uma verdadeira lenda do tênis australiano cuja falta será sentida por muitas pessoas em todo o mundo", escreveu a Tennis Australia na rede social X.

"Ele era como um pai para mim", disse outra lenda australiana, Pat Cash, também campeão de Wimbledon, no comunicado da federação. "Ele simplesmente sabia como fazer você se sentir importante para dar o melhor de si".

Rod Laver, também integrante da equipe que venceu a Copa Davis ininterruptamente entre 1959 e 1962 e considerado o melhor tenista australiano da história, homenageou seu "querido amigo e companheiro canhoto".

"Ele era uma verdadeira pérola na era de ouro das lendas do tênis australiano - um incrível número 1 do mundo, campeão de Grand Slams e um ícone da Copa Davis", escreveu Laver no X.

"Neale me venceu em duas finais de Grand Slam, o que me levou a ser um melhor jogador. Sentirei sua falta, amigo", acrescentou o ex-tenista de 86 anos.

