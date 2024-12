Mensagem eleitoral dos democratas pós-Kamala Harris: poderia ter sido pior

Por Andrea Shalal e Jeff Mason

WASHINGTON (Reuters) - Cerca de um mês após as derrotas eleitorais que deixaram os republicanos no comando da Casa Branca e das duas câmaras do Congresso, e em que o eleitorado outrora chave da classe trabalhadora, latinos e mulheres se afastou, alguns líderes democratas estão tentando explicar o que aconteceu.

A vitória do republicano Donald Trump sobre a democrata Kamala Harris em 5 de novembro foi parte de um padrão global que fez com que 80% dos partidos em exercício perdessem assentos ou participação nos votos em 2024, escreveu o presidente do Comitê Nacional Democrata, Jaime Harrison, em um memorando de 3 de dezembro para "partes interessadas" obtido pela Reuters.

Apesar de ter ficado aquém do resultado esperado, os investimentos históricos do partido em todos os Estados e territórios dos EUA ajudaram a evitar "o que poderia ter sido uma onda vermelha maior", escreveu Harrison.

Os democratas arrecadaram -- e gastaram -- mais de 1 bilhão de dólares somente desde que a vice-presidente Kamala Harris substituiu Joe Biden como candidata no final de julho. No entanto, a campanha terminou a eleição no vermelho, financeira e politicamente.

"Embora os democratas não tenham alcançado o que se propuseram a fazer, Trump não conseguiu conquistar o apoio de mais de 50% do eleitorado e os democratas venceram os ventos contrários globais que poderiam ter transformado essa vitória apertada em uma vitória esmagadora", escreveu no memorando Harrison, que disse que deixará seu cargo no próximo ano.

"A eleição de Trump está longe de ser um mandato", escreveu.

Os partidos de extrema- direita ganharam terreno na Europa, especialmente entre os eleitores mais jovens, e estão questionando as mudanças climáticas e as políticas pró-imigração.

Nos EUA, os ganhos da direita política chocaram muitos eleitores e ativistas democratas que pensavam que uma enxurrada de voluntários, arrecadação de fundos e um novo impulso ajudariam Kamala a vencer.

O segundo mandato de Trump pode levar a grandes mudanças em tudo, desde a política de saúde dos EUA à educação e regras de exploração de petróleo.

Alguns democratas culparam Biden por não ter se afastado antes. Os principais assessores de Kamala, incluindo a presidente de sua campanha, Jen O'Malley Dillon, o vice-diretor de campanha, Quentin Fulks, e os assessores Stephanie Cutter e David Plouffe também apontaram outros fatores em uma entrevista recente.

Os problemas econômicos dos norte-americanos pós-Covid, o curto período de 107 dias da campanha e os dois furacões desviaram a atenção de uma campanha relâmpago, disseram.

"Esse ambiente político foi péssimo, certo? Estávamos lidando com ventos contrários ferozes, e acho que o instinto das pessoas era dar aos republicanos, e até mesmo a Donald Trump, outra chance. Portanto, tínhamos um quebra-cabeça complicado para montar aqui em termos de eleitores", disse Plouffe ao podcast Pod Save America na semana passada.

O senador Bernie Sanders, ex-candidato à Presidência, culpou a derrota pelo fato de os democratas não terem se concentrado nas questões da classe trabalhadora, e outros estão clamando por uma nova liderança.

"Se eu vir um incêndio em uma lixeira e nós o apagarmos e eu quiser trabalhar para evitar futuros incêndios em lixeiras, não vou falar com os incendiários", disse Aidan Kohn-Murphy, fundador do Gen Z for Change, um grupo de ativismo político, no TikTok.