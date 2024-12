Lula assina decreto para criar o PNPIAF

Brasília, 3 - O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, assinou nesta terça-feira, 3, decreto para criação do Programa Nacional de Pesquisa e Inovação para Agricultura Familiar e Agroecologia (PNPIAF) em cerimônia no Palácio do Planalto. O programa será destinado à promoção de ações de pesquisa e inovação voltadas para a agricultura familiar, com foco na transição agroecológica, nos territórios, na preservação dos biomas e na sustentabilidade dos agroecossistemas.O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), Paulo Teixeira, afirmou que o convênio prevê o repasse de recursos para a Embrapa dedicar a pesquisas da agricultura familiar. "Para aumentarmos ainda mais a produção de alimentos", disse.Também na cerimônia, os ministérios do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), do Desenvolvimento Agrário (MDA) e da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) assinaram portaria que institui o Conselho Consultivo do Programa Mais Alimentos, com a participação de representantes do governo, de entidades da agricultura familiar."No primeiro ano do Mais Alimentos, o investimento em mecanização cresceu R$ 10 bilhões, 33% em contratação. Neste primeiro quadrimestre de Plano Safra, o investimento em máquinas, tratores e implementos agrícolas e irrigação aumentou 30%", destacou Teixeira. "Queremos cumprir a meta de 66% de tecnificação da agricultura familiar em 2033 e de 35% de mecanização", apontou citando metas da Nova Indústria Brasil para a cadeia da agroindústria. Ainda no evento, o Ministério da Agricultura e a Petrobras assinaram acordo para "fortalecer a produção e o desenvolvimento de fertilizantes e insumos" para nutrição vegetal. O acordo prevê a ampliação e modernização de instalações fabris para produção nacional de fertilizantes; capacitação de profissionais; desenvolvimento de tecnologias avançadas; aprimoramento da infraestrutura e logística; transferência de tecnologia; além do desenvolvimento rural sustentável.