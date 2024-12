Lavadora de alta pressão está por menos de R$ 320; veja se vale a pena

Se você está buscando uma lavadora de alta pressão e não quer gastar muito, essa oferta que o Guia de Compras UOL encontrou pode interessar: o modelo marca Vonder faz sucesso na categoria e pode ser encontrado com um desconto de 15%, saindo por R$ 318 na Shopee.

O modelo é bem avaliado, com nota média entre 4,1 e 4,9 na Amazon e Shoppe (dentro do máximo de cinco estrelas). Confira a seguir os principais detalhes do produto e o que dizem os consumidores que já o utilizaram.

O que a Vonder diz sobre essa lavadora?

Tem um sistema de pressão que libera menos água e diminui desperdícios;

Consome 300 litros de água por hora (uma torneira aberta durante o mesmo período gasta em média 1.500 litros a mais);

Contém alça e suporte para armazenar cabo elétrico;

Indicada para uso doméstico, sendo capaz de remover diversas sujeiras de superfícies ou até do carro, por exemplo;

Acompanha acessório para detergente;

Potência: 1.200 W.

O que diz quem comprou o produto?

O modelo é elogiado principalmente por ser compacto e ter um bom custo-benefício. Veja alguns comentários.

Leve e fácil de montar. Bico de conexão da água tem filtro para não entupir e a tomada de 10 A não precisa de adaptador. Não é fraco, remove limo difícil de sair. Cumpre o prometido. Perfeito para uso doméstico.

Jana

Esse produto tem uma ótima qualidade, além de custo-benefício. Atende aos meus requisitos.

Alisson Freitas dos Santos

Excelente produto, muito compacto, bonito e potente. Muito satisfeito.

João Paulo Nascimento

Máquina muito boa para uso residencial.

Fernando Gomes do Vale

Pontos de atenção

Por outro lado, há compradores que reclamam que o produto é menor do que esperavam e que a mangueira da pistola é limitada. Outra reclamação é de que a lavadora apresentou defeito com pouco tempo de uso.

Bom produto, mas a mangueira da pistola é muito curta.

Sandro

Muito boa. Pequena, mas atendeu às minhas necessidades.

Camila

Não vale a pena. O produto queimou com menos de um mês e nenhuma autorizada conserta mais esse tipo de máquina. Decepção.

Tiago

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.