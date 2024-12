Kotscho: Só falta Bolsonaro pedir delação premiada; vai dedurar quem, Deus?

Após a conclusão de relatório da Polícia Federal, a única solução para o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e aliados é criar confusão para a investigação, opinou o colunista Ricardo Kotscho no UOL News, do Canal UOL, nesta terça-feira (3).

A Polícia Federal indiciou Bolsonaro e mais 36 pessoas sob suspeita dos crimes de abolição violenta do Estado democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. Na lista dos indiciados constam vários militares, entre eles, Braga Netto (PL), Mário Fernandes e Estevam Theophilo. Ao todo, sete generais e um almirante foram denunciados.

Após o indiciamento, tanto as defesas do ex-presidente como de aliados entraram em atrito: Paulo Cunha Bueno, advogado de Bolsonaro, alegou que seu cliente não seria beneficiado com o plano golpista e insinuou que militares pretendiam traí-lo para assumir o poder.

Depois de tudo que a Polícia Federal já apresentou no relatório, não tem defesa para o Bolsonaro. Então, o objetivo dele, dos filhos e dos aliados dele é criar confusão. Quanto mais confusão, melhor. É só isso. É provocar as autoridades.

Eles estão aprontando uma confusão tão grande que só falta o próprio Bolsonaro agora pedir para fazer delação premiada. Aí eu queria ver quem é que ele vai dedurar, quem é que ele vai delatar, quem é que existe acima dele. Só pode ser Deus, né? Só é o que falta...

Ricardo Kotscho, colunista do UOL

O general Mário Fernandes, um dos indiciados pela Polícia Federal, estaria cogitando colaborar com os investigadores, segundo informou a CNN. Fernandes é tido como um dos principais personagens da trama golpista, que envolvia até conspirações para matar o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Suprema Tribunal Federal).

[Ele está] Muito encrencado, e não tem como sair dessa encrenca só com delação. Muito difícil, muito difícil. Ele teria que apresentar provas contundentes contra quem está acima dele, ou seja, Bolsonaro, General Heleno, Braga Neto... E ele mesmo, mesmo com essas provas todas, diminuiria muito pouco a pena dele, porque é um cara que estava com um plano de assassinato de altas figuras da República.

Tales Faria, colunista do UOL

PF detalha plano para golpe

As investigações apontaram que os indiciados se estruturaram por divisão de tarefas. Isso teria permitido a "individualização das condutas e a constatação da existência de grupos", segundo a PF.

A investigação reuniu mensagens de celular, vídeos, gravações, depoimentos da delação premiada de Mauro Cid e um conjunto de documentos. Em quase dois anos, a equipe da Diretoria de Inteligência da Polícia Federal reuniu elementos, que incluem a minuta de um decreto golpista para decretar "Estado de sítio" no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e o vídeo de uma reunião ministerial de Bolsonaro na qual o então presidente chega a afirmar que era necessário agir antes das eleições.

Trama incluía até plano de assassinato de Lula, Alckmin e Moraes. Estratégia detalhada foi encontrada no HD do general da reserva Mario Fernandes, um dos presos da operação da PF na terça (19) que investigava a tentativa de militares de matar os políticos.

Militares rasgaram minuta de golpe, diz PF

Mensagens recuperadas pela Polícia Federal indicam que aliados de Bolsonaro continuaram mobilizados até janeiro de 2023, mesmo após a posse do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, para conseguir a adesão do Exército ao plano de golpe.

Segundo a PF, diálogos de militares recuperados na Operação Contragolpe mostram que o então braço direito de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, às vésperas dos atos do 8 de Janeiro, "tinha ciência de que algo ainda estava por acontecer, que no seu entendimento seria bom para o Brasil".

Veja a íntegra do programa:

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h com apresentação de Fabíola Cidral e às 17h com Diego Sarza. O programa é sempre ao vivo.

Quando: De segunda a sexta, às 10h e 17h. Aos sábados às 11h e 17h, e aos domingos às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64) e no UOL Play.