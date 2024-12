Israel responsabilizará Líbano se cessar-fogo fracassar, diz ministro

JERUSALÉM (Reuters) - O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, disse nesta terça-feira que, se o cessar-fogo com o Hezbollah fracassar, as Forças Armadas não farão mais distinção entre o Líbano e o Hezbollah.

Katz, em uma visita à fronteira norte, pediu ao governo libanês que "autorize o Exército libanês a cumprir sua parte, a manter o Hezbollah longe do Litani e a desmantelar toda a infraestrutura".

Ele acrescentou: "Se o cessar-fogo fracassar, não haverá mais isenção para o Estado do Líbano. Aplicaremos o acordo com o máximo impacto e tolerância zero. Se até agora diferenciamos entre o Líbano e o Hezbollah, esse não será mais o caso."

(Reportagem de Steven Scheer)