IPC-Fipe sobe 1,17% em novembro ante alta de 0,80% em outubro

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação na cidade de São Paulo, subiu 1,17% em novembro, uma aceleração em relação aos acréscimos de 0,80% de outubro e de 1,15% da terceira quadrissemana do mês passado, segundo dados publicados pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) nesta terça-feira, 3.

O resultado de novembro coincidiu com o teto das estimativas de instituições de mercado financeiro consultadas pelo Projeções Broadcast, que variavam de altas de 0,62% a 1,17%, com mediana de 0,96%.

Entre janeiro e novembro, o IPC-Fipe acumulou inflação de 4,33%.

No período de 12 meses até novembro, o índice avançou 4,73%, superando as projeções, que iam de 4,11% a 4,72%, com mediana de 4,38%.

Em novembro, dois dos sete grupos do IPC-Fipe subiram em ritmo mais forte: Alimentação (de 1,34% para 2,29%) e Despesas Pessoais (de 0,87% para 3,24%).

Já Educação permaneceu com a mesma variação estagnada no mês passado.

As demais categorias desaceleraram de um mês para o outro: Habitação (de 0,82% para 0,31%); Transportes (de 0,22% para 0,21%); Saúde (de 0,60% para 0,40%) e Vestuário (de 0,47% para 0,38%).