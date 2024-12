Índice acionário europeu fecha em máxima de em um mês, com política da França em foco

(Reuters) - As ações europeias fecharam em uma máxima de um mês nesta terça-feira, com o índice alemão DAX atingindo brevemente a marca de 20.000 pontos pela primeira vez, enquanto os investidores monitoravam a turbulência política da França com o governo à beira do colapso.

O índice STOXX 600 subiu 0,37%, para 515,53 pontos, registrando a quarta sessão de ganhos. Os varejistas e as ações do setor de defesa lideraram os avanços setoriais, com uma alta de mais de 1,4% cada.

O índice alemão DAX fechou em alta, impulsionado por ações de tecnologia, como a SAP.

O índice francês CAC 40 encerrou uma sessão agitada com leve alta, com os mercados nervosos antes de um colapso quase certo do governo de três meses do país, na quarta ou quinta-feira.

Os partidos de extrema-direita e de esquerda apresentaram moções de desconfiança na segunda-feira contra o primeiro-ministro Michel Barnier, que está enfrentando forte oposição ao orçamento de seu governo.

No dia, o prêmio de risco que os investidores exigem para manter a dívida francesa em relação aos Bunds alemães ficou próximo de seu valor mais alto em mais de 12 anos.

"Por enquanto, se esperamos que os governos francês e alemão estejam em situações difíceis nos próximos meses, isso certamente pressiona o BCE a continuar cortando os juros, o que ajuda as ações europeias", disse Daniela Hathorn, analista de mercado sênior da Capital.com.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,56%, a 8.359,41 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,42%, a 20.016,75 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,26%, a 7.255,42 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 1,03%, a 33.829,34 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 1,18%, a 11.873,60 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 0,68%, a 6.405,83 pontos.

(Reportagem de João Manuel Mauricio em Gdansk e Ankika Biswas em Bengaluru)