IEA-Apta: Valor da produção agropecuária paulista deve cair 7,16% este ano

São Paulo, 03/12 - O Valor da Produção Agropecuária (VPA) do Estado de São Paulo deve alcançar R$ 150,8 bilhões em 2024, recuo de 7,16% em relação ao ano anterior, projetou o Instituto de Economia Agrícola (IEA-Apta), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. De 2022 para 2023 também houve recuo, informa em nota o IEA. O resultado negativo ocorreu pela queda nos preços de 24 produtos analisados no indicador, e também em 33 produtos de vários gêneros agropecuários. "Considerando-se os dez produtos que mais contribuem para o VPA paulista (84,5% do VPA), o declínio acumulado foi de R$ 5,6 bilhões", cita. Ainda conforme a nota, para o cálculo foram utilizados os dados relativos ao preço recebido pela agropecuária paulista de 50 cadeias selecionadas de origem vegetal e animal, em um comparativo dos intervalos de janeiro a dezembro de 2023 e a contabilizada para o período de janeiro a julho de 2024.A análise das 50 principais cadeias de produção no Estado de São Paulo mostra pouca alteração no ranking de contribuição para o VPA, diz o IEA: "Cana-de-açúcar, carne bovina e carne de frango permanecem na mesma posição, todos, porém, com queda no valor produzido".No caso da cana-de-açúcar, o VPA foi de R$ 56,9 bilhões, recuo de 6,49% devido a quedas de preço e produção. "Apesar desse cenário, manteve sua participação quase inalterada no total do VPA preliminarmente apurado (37,8%)."Já em carne bovina, segunda commodity no ranking, houve queda nos preços (11,55%), mas maior produção (7,52%), resultando em R$ 16,5 bilhões, ou -4,9% ante 2023. Esse montante representou 10,94% da estimativa do VPA total, informa o IEA.Ainda no grupo de produtos animais, a carne de frango manteve o terceiro lugar, ampliando sua participação no valor total para 8,71%. A pequena elevação na quantidade produzida (0,97%), somada à queda nos preços (3,35%), implicou a redução de 2,41% (R$ 300 milhões) no VPA do segmento.A laranja para indústria, por sua vez, ocupou a quarta colocação do ranking, com R$ 11,96 bilhões, 22,77% acima de 2023. A forte alta do preço médio corrigido, de 38,2%, ou R$ 66,06 por caixa, mais que compensou a redução na produção, de 11,17%. "Com isso, a contribuição para o VPA estadual passou de 6% para 7,93%, somando R$ 2,22 bilhões ao total.Entre os grãos, a soja manteve a liderança, apesar da queda significativa no VPA, estimada em 32,63%. Tal resultado deveu-se às variações negativas tanto no preço (11,62%) como na produção (23,77%), equivalente à redução de 18,5 milhões de sacas, na comparação com 2023. "O impacto negativo no VPA paulista foi de R$ 3,68 bilhões, e levou a cultura a cair no ranking estadual, passando do quarto para o quinto lugar", diz o IEA.Cana-de-açúcar, carne bovina, carne de frango, laranja para indústria e soja representaram 69,84% da estimativa do VPA paulista para 2024, mantendo praticamente inalterada a situação observada em 2023 (68,89%). Os demais 45 itens perfizeram 30,16% do valor da produção frente a 31,11% no ano anterior.Nas posições de 6ª a 10ª no ranking dos produtos que compõem VPA preliminar de 2023, destacam-se as produções de ovos (R$ 6,46 bilhões), café beneficiado (R$ 4,75 bilhões) e leite (R$ 3,92 bilhões), que, apesar de registrarem diminuição no valor da produção, seja pela redução no preço (ovos e leite) ou na produção (café), geraram juntos 10,26% do VPA. O IEA destaca, ainda, que, considerando-se o grupo dos dez produtos de maior relevância na formação do VPA, que correspondem a 84,52% do total, verificou-se que sete tiveram redução, somando R$ 10,32 bilhões. "O maior impacto foi proveniente dos resultados da cultura da cana-de-açúcar (redução de 1,99% e 4,6%) e da soja (11,62% e 23,77%), que registraram queda nas quantidades produzidas e também nos preços", assinala o IEA. Juntas, retiraram do VPA estadual R$ 7,63 bilhões. Em contrapartida, a laranja para indústria, a batata e a laranja para mesa contribuíram positivamente com R$ 4,72 bilhões, levando a um saldo negativo de R$ 2,91 bilhões.