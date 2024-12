Suspeito de matar porteiro a facadas no meio da rua em Perdizes é preso

O homem suspeito de matar a facadas um porteiro na rua Caraíbas, em Perdizes, foi preso na noite de ontem.

O que aconteceu

Polícia localizou suspeito horas após o crime. Emilio Carlos Swoboda Vigatto mora no prédio em que o porteiro Gabriel Araújo Fonseca trabalhava.

Imagens flagraram o crime. Por volta das 6h, Gabriel caminhava na rua quando foi surpreendido por Emilio, que desfere vários golpes de faca. Ele foge sem levar nenhum pertence.

Suspeito foi rastreado por câmeras de segurança da região. Imagens mostraram que o criminoso fugiu em um carro preto, que entra na garagem do prédio onde Gabriel trabalhava, também na rua Caraíbas. Os agentes fizeram campana na frente do local e esperaram o carro sair, segundo o SBT.

Emilio foi preso e confessou o assassinato. No carro, policiais encontraram uma arma de fogo, munições, uma faca suja de sangue com o cabo quebrado e a roupa usado por ele no momento do crime.

A vítima não tinha antecedentes criminais. O porteiro que assumiu o turno depois de Gabriel contou que ele trabalhou no período noturno e não soube afirmar se houve intercorrências no turno da vítima.