Hamas e Fatah pretendem formar comitê para administrar Gaza após a guerra

O movimento islamista palestino Hamas e o partido Fatah do presidente da Autoridade Palestina, Mahmud Abbas, concordaram em formar um comitê conjunto para administrar Gaza após a guerra, afirmaram à AFP negociadores dos dois lados.

Após negociações no Cairo com mediação das autoridades egípcias, os grupos palestinos rivais aprovaram um projeto de acordo, que precisa da aprovação por decreto de Abbas, segundo integrantes das delegações do Hamas e do Fatah.

Segundo o plano, o comitê seria composto por entre 10 a 15 membros não partidários e com autoridade em questões relacionadas à economia, educação, saúde, ajuda humanitária e reconstrução, em coordenação com o governo da Autoridade Palestina, de acordo com um rascunho da proposta ao qual a AFP teve acesso.

O comitê também seria responsável por administrar a parte palestina do ponto de passagem de Rafah, entre a Faixa de Gaza e o Egito, único acesso ao pequeno território através de outro país que não seja Israel.

O anúncio do acordo acontece em um contexto de esforços diplomáticos para acabar com a guerra entre Hamas e Israel que está devastando a Faixa de Gaza e levou o território a uma situação "apocalíptica", nas palavras do secretário-geral da ONU, António Guterres.

Os esforços diplomáticos, liderados por Estados Unidos, Catar, Egito e Turquia, acontecem durante uma frágil trégua no Líbano entre Israel e Hezbollah, aliado do Hamas.

© Agence France-Presse