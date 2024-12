Fundos elevam apostas na queda dos preços de soja na semana até 26 de novembro

São Paulo, 3 - Fundos de investimento elevaram suas apostas na queda dos preços de soja na Bolsa de Chicago (CBOT) na semana encerrada em 26 de novembro. De acordo com dados da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC), a posição líquida vendida aumentou 20,49% no período, de 48.522 para 58.466 lotes. O levantamento da CFTC sai normalmente às sextas, mas foi adiado para ontem, em virtude do feriado de Dia de Ação de Graças, celebrado na quinta, 28, nos EUA.No período, fundos reduziram suas apostas na alta dos preços de milho. A posição líquida comprada caiu 21,66%, de 107.099 para 83.902 lotes. Já o saldo vendido em trigo aumentou 1,91% na semana até 26 de novembro, de 59.620 para 60.758 lotes.