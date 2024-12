EUA dizem que estão observando acontecimentos na Coreia do Sul com grande preocupação

Por David Brunnstrom e Trevor Hunnicutt e Ismail Shakil

WASHINGTON (Reuters) - O vice-secretário de Estado dos EUA, Kurt Campbell, disse nesta terça-feira que os Estados Unidos estão observando os acontecimentos na Coreia do Sul, aliada dos EUA, com "grande preocupação" e tinham toda a esperança e expectativa de que quaisquer disputas políticas fossem resolvidas pacificamente e de acordo com o Estado de Direito.

Campbell falou em um evento no Departamento de Estado dos EUA após o presidente sul-coreano, Yoon Suk Yeol, declarar lei marcial em um discurso surpresa pela TV nesta terça-feira, criando o mais sério desafio à democracia da Coreia do Sul desde a década de 1980.

Os parlamentares sul-coreanos rejeitaram a medida de Yoon em uma votação e manifestantes se reuniram no lado de fora do Parlamento. Imagens ao vivo de televisão mostraram tropas com capacetes tentando entrar no prédio da Assembleia Nacional. Assessores parlamentares foram vistos tentando empurrar os soldados para trás, borrifando extintores de incêndio.

"Estamos observando os recentes acontecimentos na ROK com grande preocupação", disse Campbell, usando o acrônimo em inglês para República da Coreia. "Estamos tentando envolver nossos pares (sul-coreanos) em todos os níveis, tanto aqui quanto em Seul."

Campbell disse que o presidente dos EUA, Joe Biden, o conselheiro de segurança nacional, Jake Sullivan, e o secretário de Estado, Antony Blinken, estavam sendo informados sobre a situação à medida que ela se desenvolvia. Ele enfatizou que a aliança dos EUA com a Coreia do Sul é "sólida" e acrescentou:

"Apoiamos a Coreia em seu momento de incerteza. Também quero apenas ressaltar que temos toda a esperança e expectativa de que quaisquer disputas políticas sejam resolvidas pacificamente e de acordo com o Estado de Direito".

Um porta-voz da Casa Branca disse que os EUA não foram notificados com antecedência sobre o anúncio de Yoon e acrescentou: "Estamos seriamente preocupados com os acontecimentos que estamos vendo lá".

(Reportagem de David Brunnstrom e Ismail Shakil; reportagem adicional de Trevor Hunnicutt em Luanda)