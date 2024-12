Espanhola Iberdrola prevê investir R$40 bi no Brasil até 2028, diz Palácio do Planalto

SÃO PAULO (Reuters) - A companhia de energia espanhola Iberdrola fará investimentos de 40 bilhões de reais no Brasil entre 2024 e 2028 por meio de sua controlada no país, a Neoenergia, segundo nota do Palácio do Planalto nesta terça-feira.

A previsão de investimentos foi anunciada pelo presidente da Iberdrola, Ignacio Galán, em reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e outros representantes do governo brasileiro.

Os recursos aportados deverão se concentrar nas áreas de distribuição e transmissão de energia, afirmou ainda o comunicado.

(Por Letícia Fucuchima)