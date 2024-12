Família descobre em velório que corpo era de outra e que parente está viva

Uma família velou o corpo de uma idosa por engano após ser informada erroneamente pelo hospital que a parente havia morrido. Ambas se chamam Neide, mas têm o sobrenome diferente. O caso ocorreu no último fim de semana, no interior de São Paulo.

O que aconteceu

Família percebeu que havia algo errado ao notar que o corpo velado era de outra mulher. Decidiram questionar o hospital e constataram que a mulher dada como morta seguia internada, viva.

Neide Basso de Oliveira, 81, e Neide Rossi Benzi, 73, estavam na Santa Casa de Ribeirão Preto, no interior paulista. Basso morreu por volta das 14h30 de sábado (30), porém o hospital comunicou a morte para a família de Rossi, que só percebeu o erro na cerimônia fúnebre no domingo (1º). O corpo havia sido levado para o enterro em Cravinhos, a cerca de 23 quilômetros de distância do hospital.

Basso ficou doente havia dez dias por uma infecção renal. Ela havia sido internada em Pontal (SP), mas como o quadro piorou, precisou ser intubada e transferida para Ribeirão Preto, disse Daniel, irmão dela, ao Balanço Geral (Record TV).

A família de Basso só foi informada do falecimento quando foi visitá-la no hospital no domingo. Daniel contou que, apesar da informação do óbito, nenhum familiar reconheceu o corpo da irmã.

Após o reconhecimento pela família que velou a mulher errada, o corpo foi encaminhado novamente para o hospital em Ribeirão Preto. O corpo de Basso foi velado no município de Pontal (SP) na manhã desta segunda-feira (2). A família de Basso pretende acionar a Justiça após o episódio.

O UOL apurou que Rossi está viva e segue internada na Santa Casa de Ribeirão Preto.

'Não é novela mexicana, aconteceu', diz familiar de Basso

Irmão lamentou ter que lidar com a dor da perda e ainda se deparar com a "incompetência" do hospital. Daniel Basso escreveu em uma rede social que o óbito da irmã só foi informado à família às 16h de domingo no horário de visita, mesmo com os contatos de todos os irmãos disponíveis no cadastro da paciente na Santa Casa. "É uma história louca de acreditar", contou Daniel à emissora.

Não ligaram para minha família. Só fomos descobrir que ela tinha morrido no horário de visita [no domingo]. Hoje o corpo está sendo velado. Acreditem!

Daniel, irmão de Basso

Ele também se declarou à irmã em publicações e fotos postadas nas redes sociais. "Que Deus a receba em seus braços e console nossos corações. Te amo, minha irmã."

Santa Casa diz lamentar o episódio

Ao UOL, o hospital lamentou "profundamente a perda" e disse prestar solidariedade aos familiares. "A instituição reforça seu compromisso e se coloca à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos à família, oferecendo todo o acolhimento necessário, suporte e assistência", acrescentou em nota.

Unidade também diz realizar uma "análise interna detalhada" para apurar os fatos.

(Com Estadão Conteúdo)