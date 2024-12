Empresas europeias planejam nova concorrente para Starlink na área de satélites

Por Tim Hepher e Giulia Segreti

PARIS/ROMA (Reuters) - As empresas europeias Airbus, Thales e Leonardo estão explorando planos para criar uma nova companhia espacial conjunta para competir com a Starlink, de Elon Musk.

O "Projeto Bromo", batizado com o nome de um vulcão indonésio, prevê um campeão europeu de satélites autônomo modelado na fabricante de mísseis MBDA, propriedade da Airbus, da Leonardo e da BAE Systems, disseram três pessoas com conhecimento do assunto.

Até o momento, os principais fabricantes de satélites da Europa disseram apenas que estão pensando em trabalhar juntos para criar uma escala maior, em um setor marcado por grandes prejuízos, com o rápido crescimento da rede Starlink de Musk dominando a órbita baixa da Terra.

Embora ainda em estágio inicial, as negociações progrediram o suficiente para ganhar um codinome dentro da Airbus e uma estrutura preferencial, na qual uma nova empresa combinará ativos de satélite -- em vez de um formato em que um parceiro compra ativos dos demais, disseram as fontes.

O presidente-executivo da Leonardo, Roberto Cingolani, disse à Reuters que as negociações envolveram várias discussões técnicas. Ele confirmou que a estrutura pretendida seria baseada no modelo da MBDA.

"É esse; é difícil que possa ser qualquer outra coisa", disse, à margem de um evento em Roma.

A Airbus e a Thales não quiseram comentar.

As propostas de fusão são separadas dos cortes de pessoal que serão revelados nesta semana e podem levar anos para serem implementadas, disse uma fonte. Mas, juntas, elas representam um esforço para colocar o setor espacial europeu, em dificuldades, numa melhor situação para encarar a concorrência.

(Reportagem de Tim Hepher e Giulia Segreti)