Demolição de anexo do Espaço Augusta de Cinema em SP é liberada por conselho do patrimônio

O Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo liberou a demolição do imóvel que abrigava o anexo do Espaço Augusta de Cinema, na rua Augusta, no centro da capital paulista. O espaço foi vendido em 2022 para a incorporadora Vila 11 e será transformado em um prédio comercial.

Segundo a Secretaria Municipal de Cultura, a aprovação ocorreu por decisão unânime em reunião ordinária do Conpresp nesta segunda-feira, 2. A construtora recebeu aval para a demolição das salas 4 e 5 do Anexo do Espaço Augusta de Cinema sob três condições:

Deverá apresentar e obter aprovação de um novo projeto para o cinema que funcionará no local;

Cronograma das obras terá que ser aprovado pelo Conpresp;

Se aprovado, o projeto terá de ser acompanhado a cada quatro meses por uma comissão da Zona Especial de Preservação Cultural - Área de Proteção Cultural (Zepec-APC).

A pasta ainda alega que o objetivo é "preservar e garantir que as atuais salas de cinema tenham a fachada mantida no novo empreendimento. O prédio previsto para o local tem uso misto e prevê a ampliação do cinema no térreo e primeiro andar, com acesso público da calçada."

Ainda de acordo com a gestão municipal, a situação do café existente no Anexo do Espaço Augusta de Cinema não esteve em pauta na reunião desta segunda-feira. A Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento (SMUL) informa que o empreendimento tem Alvará de Demolição e Alvará de Aprovação de Edificação Nova em análise.

Mobilização, inquérito do MP e veto da Justiça

Há quatro anos a venda do imóvel gera revolta entre cinéfilos e frequentadores do espaço. A proprietária do Cine Café Fellini tentou diversas alternativas para reverter o fechamento. Em 2022, Silvia Oliveira elaborou um abaixo-assinado que reuniu mais de 50 mil assinaturas em favor do local.