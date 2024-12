Delegado que atuou no caso Marielle assume diretoria estratégica na PF

O delegado Leandro Almada da Costa, que atuou na investigação do assassinato da vereadora Marielle Franco, foi nomeado Diretor de Inteligência da Polícia Federal. Essa diretoria é responsável por casos sensíveis, como o inquérito que apura a tentativa de golpe de Estado em 2022.

O que aconteceu

A nomeação de Almada foi publicada nesta terça (3) no Diário Oficial da União. A portaria foi assinada pelo ministro Rui Costa, da Casa Civil. Almada assume o posto no lugar do delegado Rodrigo Morais Fernandes, que será adido da PF em Londres.

O delegado assume uma área estratégica para a PF. A diretoria de inteligência é responsável, por exemplo, por casos que envolvem o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), como o que apura a suposta tentativa de golpe, e também o que trata das joias sauditas.

O relatório da PF que indiciou Bolsonaro foi assinado pelo diretor de inteligência. O documento, que incriminou o ex-presidente e mais 36 pessoas, foi assinado por Rodrigo Fernandes e mais três delegados no dia 21 de novembro. À época, ele já estava com a saída do cargo acertada, porque foi nomeado como o próximo adido da PF em Londres no dia 22 de outubro.

Almada atuou em duas fases do caso Marielle. Em 2019, o delegado apurou uma tentativa de atrapalhar as investigações, quando um policial militar apontou falsamente o nome de Orlando Curicica como mandante da morte de Marielle. Durante o governo Bolsonaro, Almada também dirigiu a PF no Amazonas e na Bahia.

Já em 2024, Almada fechou as delações premiadas dos ex-PMs Ronnie Lessa e Élcio Queiroz, que executaram o crime. À época ele era superintendente da PF no Rio, cargo que assumiu em fevereiro de 2023, no início do governo Lula.