Moraes libera ida de Bolsonaro ao enterro da mãe de Valdemar Costa Neto

O ministro Alexandre de Moraes autorizou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a comparecer ao enterro da mãe de Valdemar Costa Neto, presidente do PL, nesta terça-feira (3).

O que aconteceu

Leila Caran Costa, mãe de Valdemar, morreu na madrugada de hoje aos 99 anos. Moraes liberou Bolsonaro para ir ao velório na Câmara Municipal de Mogi das Cruzes (SP), cidade onde ela morava, e no enterro, que será realizado ainda hoje.

Bolsonaro está proibido pelo STF de ter contato com Valdemar. O ex-presidente pediu a Moraes uma autorização "em caráter excepcional", considerando a relação entre ele e o presidente do PL. No pedido, Bolsonaro se compromete a "não manter quaisquer conversas sobre as investigações em curso" com Valdemar. Moraes autorizou o encontro com a condição de que o compromisso seja cumprido.

A proibição de contato entre os dois está em vigor desde 8 de fevereiro. Na ocasião, Moraes vetou qualquer contato entre o ex-presidente e outros investigados por suposta tentativa de golpe de Estado, como os ex-ministros Augusto Heleno, Braga Netto e Anderson Torres. Todos eles foram indiciados pela Polícia Federal no último dia 21.