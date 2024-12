Defasagem entre peso argentino oficial e paralelo cai para 1 dígito com Milei

Por Jorge Otaola

BUENOS AIRES (Reuters) - A diferença entre a taxa de câmbio oficial da Argentina e as taxas paralelas populares -- que foi de quase 200% no ano passado, em meio à queda da confiança na moeda -- diminuiu para um dígito sob o governo do presidente libertário Javier Milei.

O fortalecimento da moeda nos mercados não oficiais que argentinos usam para contornar os rígidos controles de capital, em vigor desde 2019, está sendo impulsionado pelo foco de Milei em um "déficit zero", que ajudou a reforçar a confiança nos ativos locais.

O peso apreciava cerca de 1% no mercado paralelo nesta terça-feira, para 1.090 por dólar, menos de 8% de diferença da taxa oficial perto de 1.013 pesos. Essa diferença estava em 60% em julho e em de cerca de 170% quando Milei assumiu o cargo, em dezembro de 2023.

"A diferença entre os dólares financeiros (paralelos) e o dólar oficial já está confortavelmente em um dígito", disse o economista Roberto Geretto, da consultoria Adcap, com sede em Buenos Aires.

"O dólar financeiro está em seu nível mais baixo desde maio de 2018, quando não havia restrições cambiais."

Milei desvalorizou o peso em mais de 50% logo após assumir o cargo, o que aumentou a inflação. No entanto, cortes rigorosos nos gastos, reversão de um profundo déficit fiscal e medidas para aumentar as reservas e os depósitos em dólares fortaleceram a moeda argentina desde então.

Empresas e investidores estão observando atentamente a moeda, com a suspensão dos controles de capital como uma das principais exigências de muitos agentes. Eles afirmam que as restrições continuam sendo um grande obstáculo para fazer negócios no país, rico em grãos e gás.