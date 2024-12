Conjunto de blusa e short de alfaiataria faz sucesso por R$ 70

O Guia de Compras UOL encontrou o conjunto com blusa e short de alfaiataria, da marca Level, que une o estilo minimalista com o conforto, e promete ser uma boa aposta no verão, já que proporciona frescor em dias quentes. O produto está com desconto de 30%, custando R$ 69,90 na Shopee.

De acordo com a marca, o conjunto combina elegância com um visual mais moderno, sendo uma opção versátil para diferentes ocasiões. Confira as informações desse produto e o que diz quem o comprou.

O que diz o fabricante sobre o conjunto?

Conjunto composto por uma camiseta e um short de alfaiataria;

Promete conforto e durabilidade;

Possui corte elegante com modelagem que valoriza a silhueta;

Recomendado para uso no dia a dia;

Disponível em diferentes cores e tamanhos, que servem de 36 a 44.

O que diz quem comprou?

Na Shopee, o conjunto de alfaiataria tem uma nota média de 4,6 estrelas (máximo de cinco). Alguns consumidores destacaram aspectos positivos, como o acabamento, a qualidade do tecido, o tamanho e a ausência de transparência no conjunto.

Amei o acabamento dos botões, todos bem certinhos. Tecido grossinho, não fica transparente e nem apertado. Eu peguei tamanho M.

Bruna Santos

O conjunto é muito lindo, tecido bom e bem costurado. A cor é ideal com o anúncio, amei minha comprinha. Sobre o tamanho o short é bem menor e a blusa ficou na medida, vou mandar fazer uns ajustes, mas de resto é perfeita a roupa.

Tainara

O conjunto é uma graça, ficou no tamanho exato , material super gostoso, costura bem feita. Cor linda. Chegou antes do tempo previsto. Amei.

Patricia Mammocci

Gostei muito do tecido e do caimento, boa qualidade! Podem pedir um número a menos, pois a forma é grande.

Geisa Alves

Pontos de atenção

As principais críticas dos consumidores são a cor, o acabamento e tamanho do conjunto. Confira os comentários:

O tecido não é linho, a cor que eu escolhi foi fúcsia e me enviaram vinho, cor que nem tinha nas opções, o tamanho M ficou apertado, o bolso do short é pequeno, não cabe quatro dedos dentro e não tem bom caimento no corpo. Valdirene Antunes

Não gostei da qualidade e achei o tamanho muito pequeno. Victoria

Pano muito bom. Gostei porque é bem igual a foto. Mas, mesmo sendo tamanho maior, ficou pequeno pra mim porque o pano não tem nenhum tipo de elástico que molda ao vestir. Vou dar de presente pra minha filha porque é bem bonitinho. Anônimo

