Como Rickson Gracie: saiba identificar sinais precoces de Parkinson

A lenda do jiu-jitsu Rickson Gracie, 65, disse saber que está perdendo parte de sua autonomia para a doença de Parkinson, com a qual foi diagnosticado em 2021. Em entrevista ao UOL, disse que "o Parkinson virou quase um irmão. Um associado que não posso mais largar".

O Parkinson acomete 1% da população acima dos 60 anos, em especial os homens, mas também pode se manifestar na juventude, o que é mais raro (10%). Rickson Gracie, por exemplo, foi diagnosticado aos 61 anos.

Os sintomas variam de pessoa para pessoa e podem levar anos para se manifestarem, mesmo após um diagnóstico conclusivo.

Como reconhecer os sintomas

Apesar do tremor ser popularmente associado ao Parkinson, algumas pessoas não o terão ao longo da evolução da doença. O único sintoma obrigatório é a lentidão, algo que os médicos chamam de bradicinesia. Mas há outros três principais: tremor no repouso, rigidez e instabilidade postural. Outras possíveis manifestações do Parkinson podem ser:

Sinais motores

Redução do volume da voz;

Problemas de equilíbrio e quedas;

Dificuldade para engolir;

Marcha de pequenos passos;

Micrografia (redução do tamanho da letra).

Sinais não motores

Depressão;

Ansiedade;

Constipação;

Hiposmia (perda do olfato);

Declínio cognitivo e demência;

Hipotensão ortostática (queda da pressão decorrente da postura);

Dor;

Alucinações e psicose;

Distúrbios do sono;

TCI (Transtorno do Controle dos Impulsos);

Problemas gastrointestinais;

Disfunções sexuais e urinárias.

Como diagnosticar a doença

Sintomas vêm antes do diagnóstico

Algumas manifestações do Parkinson podem acontecer de três a cinco anos antes de um diagnóstico final — o que os especialistas chamam de sintomas pré-motores: redução da capacidade olfatória (hiposmia), constipação, depressão, alterações do sono.

Quando tais sintomas aparecem isoladamente, eles são considerados inespecíficos. Mas se a eles se somam o tremor antes inexistente, a lentificação do caminhar, do vestir-se, do entrar e sair do carro, dirigir ou digitar, é sinal de que uma investigação é urgente.

O especialista treinado para tratar a doença de Parkinson é o neurologista, mas o clínico geral e o geriatra também podem avaliar.

Como é a consulta?

Se você chegar com essas queixas ao consultório, o médico levantará seu histórico de saúde e fará exame físico minucioso para identificar rigidez, tremor, mudança na letra, perda do olfato, entre outros sintomas.

Informe ao médico sobre o uso contínuo de medicamentos, pois alguns deles, como os utilizados para vertigem, psiquiátricos e antieméticos, podem mimetizar sintomas típicos da doença de Parkinson.

Infelizmente, não há um exame específico para confirmar a doença, mas profissionais de saúde podem solicitar exames de sangue para detectar alterações hormonais, infecções e deficiências vitamínicas, com o intuito de descartar outras condições semelhantes.

Exames de imagem, especialmente ressonância magnética, também podem ser realizados para identificar doenças semelhantes e observar alterações associadas ao Parkinson. Embora existam biomarcadores que indicam redução da função dopaminérgica, esses testes ainda não são comuns na prática clínica.

Há tratamento?

Até o momento, não há um tratamento ou remédio capaz de reverter a doença, ou controlar o seu avanço. O que se pode fazer atualmente é reduzir sintomas.

O ideal é que o tratamento seja interdisciplinar e inclua especialistas como fisioterapeuta, psicólogo, psiquiatra, educador físico, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, entre outros. Contudo, deve se basear no seguinte tripé: uso de medicamentos, reabilitação e exercícios físicos.

*Com informações de reportagem publicada em 10/08/2021