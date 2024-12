Cinco curiosidades históricas sobre a Notre-Dame de Paris

Quatro dias antes da reabertura da catedral de Notre-Dame de Paris, devastada por um incêndio em 15 de abril de 2019, aqui estão cinco aspectos de sua história de quase milênios que merecem ser redescobertos.

- Maurice de Sully, o primeiro construtor -

Maurice de Sully sonhava em construir a maior catedral do mundo ocidental.

Um projeto ambicioso para um homem nascido camponês que se tornou bispo de Paris em 1160. Ele não vinha de uma família poderosa, mas tinha o apoio do rei Luís VII, o Piedoso, com quem havia estudado na escola da catedral de Paris.

O século XII foi uma época de expansão do cristianismo, enfraquecido por heresias e cismas. Maurice de Sully, um grande pregador, estava convencido da necessidade de exaltar o poder da Igreja.

De acordo com seus planos, a catedral, construída depois de ele ter erguido quatro igrejas na Île de la Cité, deveria ser a maior e mais alta. Ela deveria ter torres e um pináculo coroado por um galo para despertar os cristãos adormecidos.

A tradição situa a colocação da primeira pedra em 1163. Maurice de Sully, que morreu em 1196, não viu a conclusão da obra, por volta de 1345.

- Um armazém de vinhos -

Durante a Revolução Francesa, a catedral tornou-se propriedade do Estado. Um Te Deum foi cantado em 25 de setembro de 1792 para celebrar a proclamação da República.

Com a abolição do culto católico em 1793, a Notre Dame tornou-se um "templo da razão", com um altar dedicado à deusa Razão. As estátuas de reis e santos na fachada foram decapitadas ou destruídas em fragmentos que foram espalhados por toda Paris.

Em 1794, Robespierre aprovou a existência de um "Ser Supremo", cujo culto não exigia edifícios religiosos. As celebrações eram realizadas ao ar livre.

Abandonada e dilapidada, a catedral acabou se transformando em um depósito de vinhos para o Exército.

- A Coroação de Napoleão -

Napoleão escolheu a Notre Dame para sua coroação como imperador. Ele foi o primeiro soberano francês a fazer isso. Antes dele, apenas Henrique VI da Inglaterra foi coroado rei da França dentro de seus muros, em 1431.

Para a coroação do imperador, a catedral foi rapidamente restaurada. As casas de vários vizinhos foram desapropriadas e demolidas para criar uma grande praça com arquibancadas.

O edifício foi pintado de branco com cal e decorado com tapeçarias repletas de emblemas do Império, que bloqueavam a entrada de luz natural.

Um trono imperial dominava o interior. Seu acesso era feito por uma escadaria com 24 degraus cobertos com carpete azul.

Um segundo trono foi preparado para o Papa Pio VII, praticamente relegado ao papel de testemunha da autocoroação de Napoleão.

A cerimônia, imortalizada pelo pintor David, durou três horas no frio congelante de 2 de dezembro de 1804.

- Salva por um romance -

Foi após a publicação do romance "Notre Dame de Paris", de Victor Hugo, em 1831, que a opinião pública tomou conhecimento do estado de deterioração desse tesouro gótico.

Depois de muitas revoluções, saques e incêndios, o monumento ficou em ruínas e as autoridades chegaram a considerar sua demolição.

"É difícil não suspirar, não se indignar com as degradações e mutilações que o tempo e os homens infligiram ao mesmo tempo a esse venerável monumento", escreveu Victor Hugo.

Em seu trabalho, Hugo personifica a catedral como uma mulher de carne e pedra, despertando uma emoção coletiva.

O sucesso do romance levou à criação do Service des Monuments Historiques em 1834, que nomeou Eugène Viollet-le-Duc como o arquiteto responsável por sua restauração.

O trabalho levou mais de 20 anos e restaurou a catedral à aparência que ela mantinha até o incêndio em 2019.

- Gárgulas e Quimeras -

Enquanto as gárgulas das calhas de Notre Dame são medievais, as quimeras da balaustrada foram acrescentadas pelo arquiteto Eugène Viollet-le-Duc no século XIX.

Inspirada nas caricaturas de Honoré Daumier, essa coleção de criaturas fantásticas na forma de macacos, homens selvagens, dragões e pelicanos vigia Paris.

Um deles, o Estirge, um vampiro alado e chifrudo com a língua para fora, tornou-se um símbolo da cidade.

No auge da revolução industrial, Viollet-le-Duc usou técnicas medievais para construí-las, como fez com a torre que desapareceu no incêndio de 2019.

Em 23 de junho, as quimeras e as gárgulas foram devolvidas ao seu lugar. Cinco delas haviam sido danificadas pelo fogo. A torre, por outro lado, foi reconstruída de forma idêntica.

